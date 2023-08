Séjournez comme un local : les hôtels incontournables du 13e arrondissement de Paris

7

Explorez le 13e arrondissement de Paris, ce quartier riche présente une diversité d’attractions. Situé sur la rive gauche de la Seine, il propose des trésors architecturaux, des espaces verts apaisants, des centres culturels captivants et une vie nocturne animée. Découvrez les meilleurs hôtels incontournables, les lieux de détente, la vie culturelle grâce à ce guide complet.

L’hôtel Sofitel Paris Le Faubourg

Découvrez le luxueux Sofitel Paris Le Faubourg dans le 13e arrondissement de Paris, à seulement 5 minutes de marche des Champs-Élysées et de la Place de la Concorde.

Profitez d’un séjour confortable avec :

Une réception ouverte 24 h/24

Un service de conciergerie

Une assistance pour les visites touristiques

Pour votre commodité, le service de location de limousines/berlines et de voitures est disponible sur place, ainsi qu’une blanchisserie et des journaux gratuits dans le hall.

Détendez-vous dans le jardin, sur la terrasse ou à la bibliothèque. Gardez la forme au centre de fitness ouvert 24 h/24, puis explorez les nombreux sites à proximité tels que le Jardin des Tuileries, le Musée du Louvre, et l’Arc de Triomphe, accessibles à pied depuis l’hôtel.

Profitez de l’emplacement central et des nombreux services offerts par cet hotel Paris 13 pour rendre votre séjour inoubliable.

L’Hôtel de Sers

L’Hôtel de Sers est situé dans le 13ème arrondissement de Paris. Il favorise une expérience luxueuse et relaxante. À moins de 15 minutes à pied des Champs-Élysées et de l’Arc de Triomphe, l’hôtel est idéalement placé pour explorer la ville.

Profitez de massages des tissus profonds pour vous détendre, suivi d’un délicieux repas au restaurant de l’hôtel. Les installations de l’hôtel comprennent un bar-salon, une salle de fitness ouverte 24h/24 et un centre de fitness. Le personnel polyglotte est disponible pour vous aider, et des services supplémentaires comme la location de vélos et les formules romantiques sont proposés.

Les attractions populaires telles que la Tour Eiffel et le Musée du Louvre sont facilement accessibles à pied. L’hôtel propose également des équipements adaptés aux enfants, tels que des jouets et une salle de jeux. Profitez d’un séjour de luxe et d’un emplacement pratique à l’Hôtel de Sers.

Le Relais Hotel Du Vieux Paris

Le Relais Hotel Du Vieux Paris est un hôtel 4 étoiles situé dans le 13ème arrondissement de Paris. Il offre un emplacement idéal à moins de 15 minutes à pied de sites d’intérêt tels que Notre-Dame de Paris et le Musée du Louvre.

De plus, le Jardin du Luxembourg et le Panthéon sont à moins de 5 minutes en voiture. Les transports publics sont facilement accessibles, avec la Station de métro Saint-Michel à quelques pas et la Gare Saint-Michel-Notre-Dame à seulement 2 minutes à pied.

L’établissement propose une réception ouverte 24h/24, un service de conciergerie, une assistance pour les visites touristiques et l’achat de billets, une blanchisserie, ainsi qu’un personnel polyglotte.

Situé dans le quartier du Centre-ville de Paris, cet hôtel vous permettra de rejoindre à pied en quelques minutes des lieux emblématiques tels que Notre-Dame de Paris, le Musée du Louvre, le Jardin du Luxembourg, le Centre Pompidou, et le Panthéon, offrant ainsi une expérience inoubliable pour votre séjour à Paris.